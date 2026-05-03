HYPE NIKADA NE ODMARA! MEGAEKSKLUZIVA! Saša Mirković otkrio kada počinje “IMANJE”

Vlasnik i direktor Hype Produkcije, Saša Mirković obišao je imanje u Lisovićima koje je u vlasništu Hype Produkcije, te odgovorio na dugo očekivano pitanje koje se tiče početka rijalitija na samom imanju.

foto: HypeTv

HYPE NIKADA NE ODMARA!

– Stalno me pitaju kada kreće „Imanje“. Idemo sa pripremama, košenjem trave, spremanjem tu još nekih stvari i Bože zdravlja od jeseni naravno pored Hype Zvezda bi trebalo da krene i imanje. Jer Hype nikada ne odmara i Hajpovci uvek idu napred. Vidimo se od jesenje sezone, u Lisoviću na ovom lepom imanju jer će takmičari imati štošta da rade i pokažu. Kod nas nema svađe, vike, dreke i ružnih reči -rekao je Saša, pa nastavio:

Evo sad moram i ja da sednem da radim. Kako smo ovo sve lepo uradili, ponosan sam na moje ljude iz Lisovića, stvarno ćemo imati dobru zabavu od jeseni ovde. Tu sad dolaze ovde još dve kućice, pored dolazi jedan parkić gde će da bude zabavni elementi smešteni a pozadi su štale gde će učesnici morati da rade. Evo i zadnjeg dela gde se nalaze gazdine kuće i poznate naše Arene. Znači u fulu spremljeno imanje za prihvatanje prvih takmičara sa jeseni. Biće tu puno iznenađenja i siguran sam da ćete uživati u našim programima kao što uživate u Hype Zvezdama. Evo ovde i mladog voćnjaka koji će stanovnici imanja morati da neguju i obrađuju. Evo tu je i breskva već je rodila, to je prava breskva a ne one silikonske -završio je Mirković.

Zajecaronline/J.V

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.