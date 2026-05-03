Hajduk ga nije hteo, sad vredi 100 miliona evra!

Hajduk iz Splita je propustio priliku da dovede igrača koji je postao svetska zvezda!

Fudbal često piše priče koje godinama kasnije zvuče gotovo neverovatno, a jedna takva dolazi iz komšiluka i vezana je za Hviću Kvaračeliju. Danas, „Kvaradona“ važi za jednog od najuzbudljivijih igrača na svetu, čija je vrednost eksplodirala do vrtoglavih cifara.

Ipak, ono što je sada otkriveno, jeste da je nekada bio nadomak potpisa za Hajduk za iznos koji danas deluje gotovo simbolično.

U vreme kada je nastupao u rodnoj Gruziji, Kvaračeliju je uočio tadašnji skaut Hajduka Mario Brkljača. Koji je prepoznao njegov potencijal i dostavio detaljan izveštaj klubu. U tom izveštaju je analizirao njegov stil igre, ali i jasno naveo određene nedostatke koje je tada imao.

100.000 evra im bilo previše

Ipak, uprkos pozitivnoj proceni i prilici da angažuju igrača koji će kasnije osvojiti evropsku scenu. U Splitu su procenili da je i 100.000 evra prevelik rizik.

Cela priča je završila bez realizacije, ostavljajući iza sebe jednu od onih “šta bi bilo kad bi bilo” epizoda koje prate fudbal.

U tom trenutku, fokus kluba bio je na Toniju Tekliću, mladom igraču koji je već imao određeni status u seniorskom fudbalu. Njegova karijera razvijala se potpuno drugačijem smeru. Teklić danas igra za Osijek, uz tržišnu vrednost koja je višestruko manja u odnosu na gruzijsku zvezdu.

S druge strane, Kvarin put vodio je preko Napolija do PSŽ-a, gde je nastavio da potvrđuje klasu na najvećoj sceni, uključujući i zapažene nastupe u Ligi šampiona.

Zlatna lopta

Danas se njegovo ime sve češće spominje i u kontekstu kandidata za Zlatnu loptu. To dodatno naglašava koliko je daleko stigao od dana kada je bio igrač kojeg su klubovi iz regiona smatrali preskupim ili nedovoljno sigurnim ulaganjem.

Ovakve priče podsećaju koliko je u fudbalu tanka linija između rizika i genijalnog poteza. Jer odluka koja u jednom trenutku deluje racionalno, godinama kasnije može izgledati kao propuštena prilika generacije.

Na kraju u Splitu svakako mogu samo da žale, pa da možda naredni put dobro razmisle kada dobiju priliku za takav rizik.

