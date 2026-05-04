TUGA NE PROLAZI! Porodice stradalih u Duboni polažu cveće, suza suzu stiže – tri godine od masakra

TUGA NE PROLAZI!

U Duboni i Malom Orašju danas se obeležava treća godišnjica masovnog ubistva, kada je Uroš Blažić ubio devet i teško ranio 12 mladih ljudi, zbog čega je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora od 20 godina.

U školskom dvorištu u Duboni kod Mladenovca vence i cveće polažu članovi porodica stradalih, rodbina, prijatelji i meštani. Počast su odali i potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević.

Među Blažićevim žrtvama bile su i dve maloletnice. Najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Neki od ranjenih još uvek se nisu oporavili potpuno, a jedan od njih zadobio je trajne posledice – kvadriplegiju i ostao je potpuno nepokretan.

Tog 4. maja 2023. Blažić je pucajući iz automatske puške prvo u Malom Orašju usmrtio Nemanju Stevanovića (20), Lazara Milovanovića (19), Marka Mitrovića (18), Aleksandra Milovanovića (17) i Nikolu Milića (14). Blažićeve žrtve su te noći, 4. maja bile u grupi od dvadesetak mladih okupljenih pored logorske vatre. Potom je u Duboni ubio brata i sestru Milana (22) i Kristinu (25) Panić i njihovog druga Dalibora Todorovića (25).

Pedeset dana posle ranjavanja, život je izgubio i Petar Mitrović (25) jedan od šestorice ranjenih mladića u Malom Orašju. Tada su teško ranjeni Miloš Jovanović (23), Jovan Ranković (21) i Nemanja Ilić (20), a lakše Aleksa Đorđević (21) i Nikola Mitrović (19).

U Duboni su teško povređeni Nevena Vujić (19) i Ivan Ivković (16) iz Dubone i Andrijana Mitrović (17) i Anđela Stevanović (17) iz Malog Orašja, koje su se te večeri zatekle u Duboni.

Među povređenima su bila i četiri radnika. Jovica Stevanović (52) danas je kvadriplegičar, vezan za krevet i invalidska kolica. Teške povrede pretrpeli su i Milomir Mijailović (56) i njegov brat od strica Predrag (54).

Podsećanja radi, Blažić je izvršio masakr samo 40 sati nakon nezapamćene tragedije u centru Beograda u školi „Vladislav Ribnikar“.

