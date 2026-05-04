Hype produkcija se širi na svetsko tržište! Saša Mirković ekskluzivno otkrio koji HOLIVUDSKI glumac je potpisao ugovor!

Hype produkcija se širi na svetsko tržište!

Vlasnik i direktor Hype produkcije Saša Mirković na svom TikTok nalogu objavio je pravu ekskluzivu! Naime, prvi čovek Hype imperije obelodanio je da uskoro počinje snimanje novog filmskog projekta koji će se zvati “Prije seksa i poslije kiše”:

– Evo za ponedeljak velikih iznenađenja. Mi smo radili za vikend, i naravno rad uvek daje rezultate tako smo završili pregovore i potpisali ugovore za naš novi film koji radi Hype produkcija, koji se zove “Prije seksa i poslije kiše” u režiji Envera Puške i mojoj. Po scenariju gospodina Puške, a inače glavni glumci u tom filmu će biti Filip Geljo poznatiji kao Avatar iz filma “Avatar” i njegov otac Jasmin Geljo koji je jedan od prvaka “Audicije”. Nadam se još, da ćemo uraditi mnogo dobrih ovakvih ostvarenja i da ćemo da ugostimo mnoge glumce iz Holivuda. Do tada uživaćete vrlo brzo u kadrovima, sva svetska publika će moći da uživa u kadrovima koje spremamo u ovom filmu i očekujte neočekivano- rekao je Mirković, pa dodao:

– Inače da ne zaboravim, ovaj film se snima na lokacijama u Srbiji – Ub, a u Bosni i Hercegovini – u Sarajevu.

Na kraju videa, obratio se i sam Filip Geljo koji nije krio oduševljenje što će snimati film u Hype produkciji.

– Zdravo ljudi, ja sam Filip. Ovde sam u Torontu i radujem se što ću uskoro raditi u Sarajevu – rekao je Filip, a onda pred kamerama potpisao ugovor.

