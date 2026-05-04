Besplatni mamografski pregledi u Domu zdravlja Novi Sad tokom maja

Besplatni mamografski pregledi!

Dom zdravlja Novi Sad saopštio je danas da će tokom maja meseca, kroz četiri radne subote, organizovati akciju preventivnih mamografskih pregleda. Za žene starosne dobi od 40 do 50 godina.

U saopštenju se navodi da su ti pregledi mogući za one žene koje nisu radile mamografiju u poslednje dve godine i koje nemaju dijagnostikovan karcinom dojke.

Pregledi su besplatni i sprovodiće se 9, 16, 23. i 30. maja, od osam do 14 časova, a najava dolaska je neophodna.

“Sve zainteresovane žene, navedene kategorije, svoj termin mogu zakazati pozivom na broj 021 4879 021. Svakog radnog dana, tokom maja meseca, od sedam do 19 časova”, navodi se u saopštenju.

Mamografija predstavlja rendgenski pregled dojki, snimanje svake dojke u dva pravca, uz laganu kompresiju. Traje kratko i nije bolna i to je jedan od osnovnih koraka za rano otkrivanje raka dojke kod žena starijih od 40 godina. Preporuka je da se radi svake druge godine.

U saopštenju ukazuju da ta zdravstvena ustanova kontinuirano vrši mamografska snimanja u okviru Nacionalnog skrining programa i telefonski poziva žene sa teritorije opština Novi Sad, Sremski Karlovci i Petrovaradin.

“Ovom akcijom obuhvatamo sugrađanke izvan okvira tog skrininga u želji da što veći broj žena bude pregledan i ukažemo na značaj prevencije”, navode u saopštenju.

Rak dojke predstavlja vodeći maligni tumor u obolevanju i umiranju žena u Srbiji.

Jedan je od vodećih uzroka prevremene smrti kod žena i meren godinama izgubljenog života karcinom dojke je na trećem mestu. Kao uzrok smrti žena starosti od 45. do 64. godine.

Kada se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u više od 90 odsto slučajeva.

Zajecaronline/J.V.

