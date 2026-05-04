Neverovatna transformacija poznatog glumca! Pirs Brosnan postao starac u novom filmu!

Neverovatna transformacija poznatog glumca!

Pirs Brosnan je šokirao obožavaoce drastičnom fizičkom transformacijom u novom sportskom filmu „Div“ (Giant), čiji je trejler objavljen pre dva dana. Film donosi snažnu biografsku priču o usponu boksera Nasima Hameda, poznatog kao Naz, i njegovom odnosu sa legendarnim trenerom Brendanom Inglom.

Brosnan tumači Ingla – kultnu figuru britanskog boksa iz 20. veka i to u ulozi koja ga čini gotovo neprepoznatljivim jer ima sedu kosu, naočare i mnogo starije lice.

Od autsajdera do svetskog šampiona

Film prati Hamedov put od skromnog detinjstva do svetske slave tokom 1980-ih i 1990-ih, uz ključnu podršku trenera. Prema zvaničnom sinopsisu, “Div” prikazuje inspirativnu priču o autsajderu koji se iz siromaštva uzdigao do svetskog šampiona. Ali i izazove sa kojima se suočavao, uključujući rasizam i islamofobiju u Velikoj Britaniji tog vremena.

Film posebno naglašava kompleksan i emotivan odnos između Hameda i Ingla,. Koji je vodio skromnu boksersku salu u crkvenoj dvorani na severu Engleske. Istovremeno, ovo ostvarenje donosi dinamične scene iz ringa. Ali i intimne trenutke iza kulisa, oslikavajući ličnu i profesionalnu evoluciju jednog od najharizmatičnijih boksera u istoriji.

Zajecaronline/hypetv/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

