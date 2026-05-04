BIVŠA ŽENA TUŽILA BORISA BEKERA! Traži mu OGROMNE PARE za neisplaćenu alimentaciju

Legendarni nemački teniser Boris Beker nalazi se u novom pravnom sporu sa bivšom suprugom Lili Beker, koja potražuje stotine hiljada funti na ime neizmirene alimentacije za njihovog 14-godišnjeg sina Amadeusa, prenose evropski mediji.

Sud u Londonu ranije je naložio Bekeru plaćanje mesečnog iznosa od 8.000 funti za izdržavanje sina. Prema tvrdnjama pravnih zastupnika Lili Beker, isplate su obustavljene 2022. godine. Nakon što je bivši šampion Vimbldona osuđen na zatvorsku kaznu zbog prikrivanja imovine u stečajnom postupku.

Iako je Beker tokom 2025. godine nastavio sa određenim uplatama, uključujući i petocifrenu sumu u julu, bivši supružnici ostaju u sporu oko ukupne visine zaostalog duga.

Viši regionalni sud u Minhenu odbacio je u aprilu Bekerovu žalbu kojom je pokušao da blokira sprovođenje londonske sudske naredbe u Nemačkoj. Ovom odlukom, holandskoj manekenki je omogućeno da pokrene postupak prinudne naplate iz Bekerovih prihoda ostvarenih putem televizijskih nastupa, stručnih konsultacija i reklamnih ugovora. Uporedo sa procesom u Nemačkoj, njeni advokati pokrenuli su izvršne radnje i u Italiji, gde Beker trenutno boravi.

Bekerov advokat, Kristijan-Oliver Mozer, negirao je postojanje duga, navodeći da je odluka suda u Engleskoj bila privremenog karaktera.

BIVŠA ŽENA TUŽILA BORISA BEKERA! Traži mu OGROMNE PARE za neisplaćenu alimentaciju

– Odluka u Engleskoj bila je namenjena samo privremenom obezbeđivanju potraživanja na maksimalno dvanaest meseci. Navodna potraživanja o kojima je reč ne postoje – izjavio je Mozer.

Boris i Lili Beker venčali su se 2009. godine, a zvanično su se razveli 2023. Beker se 2024. godine oženio treći put, sa Lilian de Karvaljo Monteiro, sa kojom je nedavno dobio ćerku. Bivši najmlađi vimbldonski šampion ima ukupno petoro dece iz četiri veze.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!