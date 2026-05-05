Velika promena u Đokovićevom timu!

Novak Đoković se vraća na teren posle pauze usled oporavka od povrede lakta. A pred završnicu sezone na šljaci dobio je pojačanje u timu na bitnoj poziciji.

U pitanju je novi fizioterapeut Karlos Košta. To je velika promena s obzirom da se zna da je tu ulogu obavljao godinam Miljan Amanović.

Portugalac nije potpuno nepoznato lice Novaku Đokoviću. Njih dvojica zajedno su radili i tokom Indijan Velsa, tako da je ovo logičan sled i formalizovanje saradnje.

Novak Đoković nije prvi klijent Košte među teniserima. Sarađivao je između ostalih i sa Anom Ivanović, Tomijem Hasom, Tomašom Berdihom, Žoaom Sousom. Dugogodišnji je član medicinskog tima Dejvis i Fed kup ekipa Portugalije.

Zajecaronline/J.V.

