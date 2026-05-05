Mali: Od 15. maja prijave za Ekspo volontere – iskustvo koje nema cenu

Najveći volonterski projekat u istoriji Srbije koji podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, pokrenut je danas. Prema rečima ministra finansija Siniše Malog prijave za volontiranje počinju 15. maja. Kai i to da će ovo za volontere biti iskustvo koje nema cenu.

Mali je na predstavljanju volonterske kampanje Ekspo 2027 u Ekspo Plejgraundu naglasio je da je za taj najveći događaj u ovom delu Evrope. A i u Srbiji ikada, koji će trajati od 15. maja do 15. avgusta već potvrđeno učešće 137 zemalja.

“Ovo je sjajna prilika za Srbiju da se pokaže kao dobar domaćin, pokaže sve uspehe u ekonomiji i društvu. Ali i da otvori još uspešniju stranicu rasta i razvoja sa novim idejama i programina, da svet vidi novi brend Srbije”, rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, to je najveća šansa u istoriji koju Srbija neće propustiti, a čiji su deo ljudi.

Mali je naveo da je za uspešnu organizaciju potrebno 20.000 mladih i starijih volontera da bi se Srbija pokazala kao pravi domaćin.

Prvi kprak nakon današnje promocije programa počinje 15. maja kada kreću formalne prijave za sve starije od 18 godina.

On je rekao da će za volontere to biti iskustvo koje nema cenu. Jer će učestvovati 130 do 140 delegacija iz celog sveta, biće dva, tri, četiri, pet miliona posetilica i biće okruženi ljudima iz nauke, kulture, sporta.

Mali je dodao i da će studenti za volontiranje dobijati i ISP bodove kao što je to praksa na univerzitetima u Evropi.

On je pozvao sve da iskoriste sjajnu priliku da budu deo priče koja se zove budućnost Srbije. Kojom će se dati platforma za dalji rast. A svakom volonteru da obogati iskustvo.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!