Na Sjeničko-pešterskoj visoravni zabeležena vrlo retka vrsta ptice

Na Sjeničko-pešterskoj visoravni istraživači su zabeležili crnokrilog zijavca (Glareola nordmanni), pticu koja se u Srbiji beleži tek treći put. I to nakon skoro 40 godina, saopšteno je iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica.

Ovakav izuzetan nalaz još jednom potvrđuje značaj Specijalnog rezervata prirode „Peštersko polje”. Kao prostora za gnežđenje i odmaralište ptica, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da su i drugi delovi ove visoravni od izuzetnog značaja za ptice.

Prilikom obilaska akumulacionog jezera između sela Karajukića Bunari i Braćak, istraživači su 2. maja zabeležili više desetina različitih vrsta šljukarica.

Među njima, primećen je i jedan primerak zijavca, neobične šljukarice koja liči na veliku čiopu sa kratkim, malim kljunom i račvastim crnim repom.

Budući da se u Evropi pojavljuju tri vrste zijavaca, nakon detaljnog posmatranja i fotografisanja ptice u letu. Ustanovljeno je da se radi o vrlo retkom crnokrilom zijavcu.

Ova vrsta jedna je od najređe beleženih u Srbiji sa svega dva dokumentovana nalaza do sada: prethodni put zabeležena je 1989. u blizini Kladova.

Crnokrili zijavci inače naseljavaju stepe i slana jezera od severa Crnog mora do Mongolije, a brojnost im je u opadanju širom areala.

Zimuju u podsaharskoj Africi, tako da je ova ptica tokom svog povratka na gnezdilišta zalutala na Pešter.

U daljoj prošlosti je i u Srbiji ova vrsta verovatno bila brojnija na prolazu.

Kod nas je i dalje na prolazu redovan i vrlo malobrojan običan zijavac (Glareola pratincola) koji se do sredine prošlog veka i gnezdio na našim prostorima.

Ovo je još jedan u nizu zanimljivih nalaza koji potvrđuju značaj ovog velikog kraškog polja za seobu, odmor i prehranu velikog broja vrsta. Uključujući neke kod nas i globalno retke vrste poput azijskog zlatnog vivka (jedini nalazi za Srbiju), planinskog zujavca, belonoktih i sivih vetruški. Crnih strvinara, planinskog orla, ušatih ševa, žutokljunih galica, rumenki…

Članovi i saradnici DZPPS-a sprovode istraživanja ptica Sjeničko-pešterske visoravni gotovo 20 godina. Sa značajnim intenziviranjem u poslednjih 10, što je dovelo do niza veZaječarlikih otkrića, dodaje se u saopštenju.

Od 2025. godine pokrenut je projekat PROZHUM koji između ostalog ima za cilj istraživanje podzemnih voda Pešterskog polja i istraživanje biodiverziteta duž vodotokova reke Vape. Kao i Jablanice kod Sjenice.

Zaječaronline/tanjug/J.V.

