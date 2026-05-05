ODLIČNA ATMOSFERA NA AUDICIJI U ZAGREBU: Saša Mirković i Aca Lukas nasmejali sve: „Zar je već prošla zabrana ulaska u EU?“

Spektakularan dolazak: „Zar već smem u Evropsku uniju?“

Glavna senzacija dana bio je dolazak vlasnika i direktora Hype produkcije i televizije Saše Mirkovića i najveće balkanske zvezde i Ace Lukasa stigli su u velikom stilu privatnim Hype Jet avionom direktno na zagrebački aerodrom.

Lukasov povratak u Hrvatsku nije prošao bez njegovog prepoznatljivog humora. Dok su ga članovi produkcije i okupljena publika zadirkivali zbog „velikog povratka“ na tlo Evropske unije.

– Jel ja sanjam ovo? U kojoj smo mi godini ? – upitao je Saša Mirković.

– U 2026. godini odgovorila je voditeljka, a onda se Saša obratio Aci Lukasu.

– Pa kad je prošla ova tvoja zabrana ulaska u Evropsku uniju, a nisi slavio nijedan rođendan? – upitao je Saša, a Lukas dodao.

– Za četiri dana prošlo dve godine – rekao je Lukas i tako nasmejao sve.

– Ja koliko znam ti si zabranjen u Evropskoj uniji, i ne smeš da uđeš u Evropsku uniju mislim kako je rekla neka Mirina i tvoja zajednička drugaica – rekao je Saša, a Lukas dodao.

– Ceca i onaj je*iguz – rekao je Aca Lukas. – Šalimo mo se mi malo, morali smo ovako da krenemo zbog priča koje su išle – rekao je Saša Mirković.