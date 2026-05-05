ODLIČNA ATMOSFERA NA AUDICIJI U ZAGREBU: Saša Mirković i Aca Lukas nasmejali sve: „Zar je već prošla zabrana ulaska u EU?“

ODLIČNA ATMOSFERA NA AUDICIJI U ZAGREBU
Zagreb je danas postao epicentar regionalne muzičke scene jer je zvanično započela potraga za novim licima koja će obeležiti drugu sezonu muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“.
Spektakularan dolazak: „Zar već smem u Evropsku uniju?“
Glavna senzacija dana bio je dolazak vlasnika i direktora Hype produkcije i televizije Saše Mirkovića i najveće balkanske zvezde i Ace Lukasa stigli su u velikom stilu privatnim Hype Jet avionom direktno na zagrebački aerodrom.
Lukasov povratak u Hrvatsku nije prošao bez njegovog prepoznatljivog humora. Dok su ga članovi produkcije i okupljena publika zadirkivali zbog „velikog povratka“ na tlo Evropske unije.
– Jel ja sanjam ovo? U kojoj smo mi godini ? – upitao je Saša Mirković.
– U 2026. godini odgovorila je voditeljka, a onda se Saša obratio Aci Lukasu.
– Pa kad je prošla ova tvoja zabrana ulaska u Evropsku uniju, a nisi slavio nijedan rođendan? – upitao je Saša, a Lukas dodao.
– Za četiri dana prošlo dve godine – rekao je Lukas i tako nasmejao sve.
– Ja koliko znam ti si zabranjen u Evropskoj uniji, i ne smeš da uđeš u Evropsku uniju mislim kako je rekla neka Mirina i tvoja zajednička drugaica – rekao je Saša, a Lukas dodao.
– Ceca i onaj je*iguz – rekao je Aca Lukas.
– Šalimo mo se mi malo, morali smo ovako da krenemo zbog priča koje su išle – rekao je Saša Mirković.
Uprkos spekulacijama koje su prethodile njihovom dolasku, Saša Mirković i Aca Lukas jasno su pokazali da ih ništa ne može zaustaviti u potrazi za novim talentima.
Uz dozu humora i prepoznatljive energije, poslali su poruku da je fokus isključivo na muzici i budućim zvezdama!
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
