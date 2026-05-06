Vučić: Visoke cene nafte ostaće dugoročni trend

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će visoke cene nafte ostati dugoročni trend i da Srbija mora da diversifikuje izvore energije i razmotri ulaganja u zelenu energiju, po uzoru na Francusku.

“Francuska ima viškove električne energije, ima ključnu prednost i uspeva da se izbori sa ne lakom ekonomskom situacijom samo zahvaljujući nižoj ceni električne energije”, rekao je Vučić gostujući na TV Informer i dodao da moramo da donosimo odluke na vreme, jer bez stabilne i jeftine energije nema ni industrijskog razvoja.

Istakao je da su procene MMF-a da naša zemlja beleži stabilan privredni rast i postepeno smanjuje jaz u odnosu na razvijene evropske ekonomije, uprkos globalnoj krizi.

Vučić je naveo da je stopa rasta Srbije oko tri odsto, dok je prosečan rast u prethodnim godinama, uključujući period pandemije i drugih kriza, iznosio između 2,6 i 2,7 odsto.

Ukazao je da, istovremeno, pojedine razvijene zemlje beleže rast ispod 0,5 procenata, što znači da Srbija kumulativno sustiže najrazvijenije, odnosno smanjujemo razliku.

“Nisu oni sve bogatiji, a mi sve siromašniji, već smo mi sve bogatiji, a oni pomalo bogatiji”, rekao je Vučić i dodao da je razlika i dalje značajna, posebno u odnosu na zemlje poput Nemačke, Francuske i razvijene države Beneluksa i Skandinavije.

Naveo je da je procena MMF-a da bi Srbija, zbog ratova u Iranu i Ukrajini, ukoliko trenutna situacija potraje još narednih godinu i po dana, mogla da potroši između 1,5 i dve milijarde.

Predsednik je rekao da smo do sada, kako bi ublažili posledice krize, potrošili više od 100 miliona.

Vučić je istakao da Srbija morati da sprovede nove reforme, uključujući i racionalizaciju državne uprave.

Naveo je da država trenutno balansira između očuvanja fiskalne stabilnosti i kontrole inflacije, jer, kako je ukazao, ako pustimo rast cena, inflacija može da pojede standard građana za nekoliko meseci.

“U svakom slučaju, još mnogo toga ćemo morati da menjamo, moraćemo da ubrzavamo digitalizaciju zemlje, uvodimo robotiku i da idemo sa daljim data centrima“, istakao je Vučić.

On je posebno ukazao na značaj digitalizacije, razvoja data centara i veštačke inteligencije i naveo da će Srbija uskoro imati tri superkompjutera, što predstavlja stratešku prednost u regionu.

“Mi imamo prednost u odnosu na region što ćemo u januaru imati tri superkompjutera, a sedam zemalja oko nas neće imati nijedan”, rekao je on.

Vučić je naglasio da su investicije jedna od ključnih prednosti Srbije i istakao da izdvajanja za kapitalne projekte dostižu oko sedam odsto budžeta, što je, kako kaže, među najvišim nivoima u Evropi.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

