Stonsi zvanično najavili novi album! Ovo su detalji

Stonsi zvanično najavili novi album!

Čuveni Rolingstonsi – nakon spekulacija koje su se pojavile prošlog meseca – zvanično su najavili novi studijski album, “Foreign tongues”. Ima čak 14 pesama, što je ljubitelje njihovog zvuka oduševilo.

Posle raznih šuškanja, pošto su se u više svetskih gradova pojavili bilbordi sa prepoznatljivim logotipom benda i natpisom “Foreign tongues” na različitim jezicima, Mik Džeger sa kolegama potvrdio je sve putem društvenih mreža.

Bend je ranije, inače, objavio i tizer za novi materijal pod pseudonimom “The Cockroaches”, s energičnim singlom “Rough and twisted”, što je dodatno povećalo očekivanja publike, prenose strani mediji.

“Foreign tongues” svetlost dana ugledaće 10. jula. Ovim izdanjem, Stonsi su još jednom pokazali da i posle toliko vremena ostaju kako aktivni, tako i relevantni na svetskoj muzičkoj sceni.

Zajecaronlie/24sedam/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!