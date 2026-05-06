Stonsi zvanično najavili novi album! Ovo su detalji

Stonsi zvanično najavili novi album!
Čuveni Rolingstonsi – nakon spekulacija koje su se pojavile prošlog meseca – zvanično su najavili novi studijski album, “Foreign tongues”. Ima čak 14 pesama, što je ljubitelje njihovog zvuka oduševilo.
Posle raznih šuškanja, pošto su se u više svetskih gradova pojavili bilbordi sa prepoznatljivim logotipom benda i natpisom “Foreign tongues” na različitim jezicima, Mik Džeger sa kolegama potvrdio je sve putem društvenih mreža.
Bend je ranije, inače, objavio i tizer za novi materijal pod pseudonimom “The Cockroaches”, s energičnim singlom “Rough and twisted”, što je dodatno povećalo očekivanja publike, prenose strani mediji.
“Foreign tongues” svetlost dana ugledaće 10. jula. Ovim izdanjem, Stonsi su još jednom pokazali da i posle toliko vremena ostaju kako aktivni, tako i relevantni na svetskoj muzičkoj sceni.
Zajecaronlie/24sedam/J.V.
