„SPECIJALNO ZA MENE…“ Saša Mirković u Splitu u društvu Duška Kuliša uz čije je pesme odrastao: Pevač mu uživo zapevao omiljenu pesmu! (VIDEO)

Naime, on je otkrio da su nakon uspešne audicije za drugu sezonu muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“ u Zagrebu došli u Split da se odmore. A potom je podelio i trenutak susreta sa Duškom Kulišom.

– I evo juče, posle Zagreba, došli da odmorimo u Split. Nije baš neko vreme. Ali zato sam iskoristio priliku i popio kafu sa mojim dobrim drugom Duškom Kulišom i njegovim sinom. Tako da nastavljamo, danas imamo dosta posla, Aca ima neko snimanje spota u Splitu za njegovu novu pesmu – rekao je Saša Mirković.

Saša je takođe svojim pratiocima otkrio da je još kao mladić imao posebnu emociju prema pesmi Duška Kuliše „Ti meni lažeš sve“, koju je, kako kaže, često slušao i uz koju je odrastao.

„SPECIJALNO ZA MENE…“ Saša Mirković u Splitu u društvu Duška Kuliša uz čije je pesme odrastao

– Dođem u Split i tolike godine sam slušao jednu pesmu. Čak odrastao uz nju i oduvek sam želeo da mi on to otpeva ovako uživo, jer sam nekad kao momak išao u kafane, pa smo onda bančili uz tu pesmu. Pa se lepo osećali, pa se voleli, pa se manje voleli i tako dalje. Ali uvek smo se lepo osećali posle toga, jer je nezamenljiv Duško Kuliš i pesma „Ti meni lažeš sve“ – rekao je Saša Mirković.

Na to se nadovezao i Duško Kuliša:

– Veliki pozdrav, ne samo „Ti meni lažeš sve „, nego i „Suzo moja“ i „Bez tebe gorko vino“ – rekao je Duško, pa zapevao uživo u opuštenoj atmosferi direktoru i vlasniku Hype televizije i produkcije omiljenu pesmu.

Za sam kraj Saša Mirković je dodao:

– Evo sada vidite sve direktno iz Splita. Volimo vas.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!