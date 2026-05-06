Na Zlataru će biti izgrađen linijski park, uređuje se centar turističke zone

Predsednik opštine Nova Varoš Branko Bjelić najavio je da će izgradnja linijskog parka na Zlataru biti jedan od prioriteta za opštinu u ovoj godini, kao i projekat uređenja turističke zone na toj planini.

Bjelić je rekao da su za izgradnju linijskog parka obezbeđena sredstva u iznosu od 40 miliona dinara kroz program “LID”, kao i da je u toku javna nabavka za drugu fazu radova vrednu oko 19 miliona dinara, prenosi Rina.

“Linijski park će se u narednoj fazi uređivati od raskrsnice pa sve do dela koji vodi prema ‘RH centru’. Cilj je da se ovaj prostor dodatno oplemeni i postane značajno mesto za boravak građana”, istakao je Bjelić.

Očekuje se usvajanje izmena plana generalne regulacije na narednoj sednici Skupštine opštine Nova Varoš, čime će biti omogućena realizacija projekta koji bi trebalo da dodatno unapredi turističku zonu na Zlataru.

“Plan je da ovaj prostor u potpunosti uredimo kao centar turističke zone, sa postojećim kućicama i pratećim sadržajima, kako bi dobio funkciju pravog turističkog jezgra”, rekao je Bjelić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

