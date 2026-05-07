Potpisan ugovor o izgradnji saobraćajnice Vožd Karađorđe, vrednost 1,3 milijarde evra

U Beogradu je danas sa kineskom kompanijom “Šandong” potpisan komercijalni ugovor i ugovor o predfinansiranju za izgradnju brze saobraćajnice “Vožd Karađorđe”, dužine oko 83 kilometara, a potpisivanju dokumenata prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ugovor je vredan 1,3 milijarde evra.

Komercijalni ugovor o projektovanju i izgradnji i ugovor o predfinansiranju potpisali su ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka Šandong Srbija Čang Sjusijen.

Prema podacima Koridora Srbije projekat izgradnje državnog puta I reda ”Vožd Karađorđe” obuhvata teritotije opština Sopot, Mladenovac, Lazarevac, Aranđelovac, Topola, Rača, Lapovo, Velika Plana, Svilajnac, Despotovac i Bor.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!