Fudbaleri Crvene zvezde protiv Novog Pazara jure 100. gol u Superligi

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu protiv Novog Pazara juriti jubilarni 100. gol u Superligi Srbije koju su nedavno osvojili deveti put u nizu.

“Fudbaleri Crvene zvezde pod vođstvom Dejana Stankovića igraju veoma atraktivan fudbal na gol više, a u dosadašnjem delu prvenstva postigli su ukupno 98 golova”, stoji u klupskoj objavi.

Dodaje se da će utakmica protiv Novog Pazara, koja se igra u subotu od 18 časova na stadionu “Rajko Mitić”, biti prilika da “crveno-beli” pred domaćim navijačima stignu do jubilarnog 100. pogotka u Superligi Srbije.

“Moderan stil fudbala je našem timu doneo sjajne rezultate, a između ostalog i efikasnost kako u domaćim okvirima, tako i u Evropi. Zvezda je ubedljivo najefikasniji tim prvenstva sa 98 postignutih golova na 34 odigrana meča. To našu ekipu dovodi do neverovatnog proseka od 2,88 postignutih golova po utakmici. Što dovoljno govori o napadačkom potencijalu i ofanzivnom stilu igre”, ističu na sajtu Zvezde.

Iz Zvezde zaključuju da ovaj statistički parametar svedoči o ofanzivnom kvalitetu koji poseduje tim sa “Marakane”, i dodaju da će izabranici Dejana Stankovića uz veliku podršku sa tribina imati mogućnost da u subotu stignu do magične brojke od 100 golova u prvenstvu.

