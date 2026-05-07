U Novom Sadu od 16. do 21. maja odžaće se 93. međunarodni poljoprivredni sajam na kojem će se predstaviti više od 1.200 izlagača iz Srbije i oko 40 zemalja.

Zemlja partner o ovogodišnjeg Poljoprivrednog sajma je Češka u čijoj ambasadi u Beogradu je danas održana konferencija za novinare povodom najave održavanja ove šestodnevne manifestacije.

Kako je rekao generalni direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković, tokom šest dana posetioce očekuje izložba poljoprivredne mehanizacije, najsavremenije prateće opreme i rezervnih delova, a fokus ovogodišnjeg Poljoprivrednog sajma je na veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, novim tehnologijama, zelenim inicijativama i bezbednosti hrane, uz poseban osvrt na mlade u agraru i međunarodnu saradnju.

On je najavio i da će biti organizovana i najveća Nacionalna izložba stoke, Izložba organskih i proizvoda sa oznakama geografskog porekla, kraft piva, kao i stručni i poslovni skupovi u Kongresnom centru “Master” i na pultovima učesnika, ali i uručena priznanja Novosadskog sajma.

Prema njegovim rečima, na štandovima institucija biće dostupne ključne informacije o merama agrarne politike, savremenim trendovima u proizvodnii, kao i konkretna podrška u planiranju i razvoju gazdinstava.

Cvetković je dodao da izlagači najavljuju i sajamske akcije, popuste i pogodnosti prilikom kupovine posebno poljoprivredne mehanizacije.

Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu od 16. do 21. maja

Ove godine, kako je najavio porodični dan biće subota, 16. maj, a Dan stočara četvrtak, 21. maj kada će biti održano i Svečano uručenje priznanja najboljim odgajivačima uz defile nagrađenih grla, a istog dana znaće se i ko je dobitnik traktora “John Deere 5045 D” u poklon igri za posetioce sa kupljenim ulaznicama koji je obezbedila kompanija Kite DOO.

Naglasio je i da je podršku ovogodišnjem sajmu poljoprivrede dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a da je Generalni sponzor kompanija Dunav osiguranje, Zlatni sponzor kompanija Al Dahra, dok je Banka Poštanska štedionica banka partner.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Željko Radošević rekao je da je resorno ministarstvo i ove godine uzelo aktivno učešće u organizaciji sajma, kao mi u brojnim sajamskim aktivnostima naglasivši da je to veliki izazov, ali i prilika da se na jednom mestu spoji znanje, struka i politika.

On je naveo da će štand ministarstva biti na tradicionalnom mestu i da će na njemu biti prisutni službenici Uprave za agrarna plaćanja, ali i predstavnici stručnih službi koji će u neposrednoj komunikaciji poljoprivrednicima pružiti sve neophodne informacije o nacionalnim merama, o IPARD programu, o aktuelnim javnim pozivima kao i na sva druga pitanja.

Radošević je zahvalio Češkoj koja je ovogodišnja zemlja partner Poljoprivrednog sajma naglasivši da je to potvrda izuzetne saradnje dve zemlje, kao i međusobnog uvažđavanja i prijateljstva.

Radno vreme sajma je od 9 do 19 časova, cena pojedinapčne ulaznice je 1.000 dinara, za kolektivne posete 750 dinara, dok je ulaznica za organizovane posete škola i fakulteta, kao i decu od sedamj do 14 godina i penzionere po 500 dinara.

Na Porodičan dan, 16. maja cela porodica sa decom do 14 godina , bez obzira koliko ih ima možđe da poseti sajam sa jednom kupljenom ulaznicom za 1.000 dinara.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!