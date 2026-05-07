VELIKA PRILIKA U TUZLI! Audicija za „Hype Zvezde“ počinje DANAS od 12 časova! (FOTO)

Audicije za novu sezonu popularnog muzičkog takmičenja „Hype Zvezde„ su počele, a ove godine potraga za muzičkim talentima obuhvata više od 10 gradova širom regiona.

Cilj projekta je da se pronađu izvođači koji poseduju nešto posebno, autentično i spremni su da zakorače na veliku scenu. Audicije će kandidati moći da prate u različitim gradovima, a današnji domaćin je Tuzla. Audicija će se održati u Hotelu Salis, na adresi Sol 4, Tuzla, a prijave su otvorene na licu mjesta – bez prethodne registracije.

Dovoljno je samo da dođete i pokažete svoj talenat, jer upravo ovde može početi put ka velikoj muzičkoj karijeri i tituli “Hype zvezde”. Kandidati treba da pripreme jednu brzu i jednu sporu pesmu ili dve brze pesme ukoliko žele da impresioniraju žiri svojim scenskim nastupom.

VELIKA PRILIKA U TUZLI!

Neko će napraviti prvi korak ka velikoj karijeri, a neko će dokazati da snovi zaista mogu da postanu stvarnost. Ovo je najveći talent show na ovim prostorima. Hype Zvezde od svih sličnih formata izdvaja činjenica da nema starosne granice, što dodatno potvrđuje da Hype otvara vrata svima koji imaju talenat i hrabrost da stanu pred kamere.

Stručni tim pažljivo sluša svaki ton, ali i posmatra ono što se ne čuje, sigurnost, emociju i energiju koju kandidat nosi na sceni.

Zajecaronline/J.V.

