„Nema većeg STRAHA nego kada je dete BOLESNO”: Jelena Karleuša na ivici suza, njene reči odzvanjaju!

Jelena Karleuša na ivici suza, njene reči odzvanjaju!

Jelena Karleuša prisustvovala je danas konferenciji o podršci osobama sa invaliditetom i roditeljima negovateljima.

– Šokantno mi je što sam prvi put pozvana na ovakav panel! Počastvovana sam što sedim sa ovakvim ženama! Krenule su mi suze dok sam gledala ispovesti majke sa invaliditetom, nema većeg straha nego kada je dete bolesno. Kada je teško, najbliži nestanu, partner nestane, a te majke ostaju same da se bore u mraku predrasuda… Mi smo emotivan narod, narod sa velikim srcem, potrebni su nam ovi paneli, bili za ove ili one, da smo zajedno u mukama… Stub društva je žena, majka, nešto što treba da negujemo – rekla je Jelena Karleuša na konferenciji, pa dodala:

– Ako ne volimo majke, društvo propada, ubijaju se žene u Srbiji, tu sam da apelujem na ogroman broj mladih ljudi, oni su ti koji će voleti svoje majke, sestre, osobe sa invaliditetom, ili gej, to je bitno u našem društvu. Počastvovana sam što mogu da apelujem na sve ljude koji danas nisu zagrlili svoju majku, da se zahvale jer ih je odgajila. Majke treba da volimo i da im se divimo. Majke imaju ogromnu podršku od država, za 47 godina ovako nešto nisam videla, a 30 godina sam javna ličnost! Zahvaljujući državi, moja bliska prijateljica je otkrila rak dojke, zajvajući akciji države! A to se pre nije dešavalo! Mnogo znači što žene nisu same! Hvala našoj državi! Ni jedna mama ne treba da bude sama – zaključila je.

Zajecaronline/J.V.

