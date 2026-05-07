Sedmoro srpskih strelaca startuje prvog dana na Evropskom prvenstvu u Osijeku koje se održava od 8. do 17. maja malokalibarskim oružjem u seniorskoj i juniorskog konkurenciji.

Raspored šampionata je sličan onom na prošlogodišnjem EP u Šatoruu. Olimpijske discipline u seniorskoj konkurenciji biće održane tokom prva dva dana, a potom slede “čelendž” takmičenja (solo i duet), neolimpijske discipline i juniorska nadmetanja.

U petak će se u gađanju malokalibarskom puškom iz trostava prvo takmičiti seniori. Srbiju predstavljaju Marko Ivanović, Milenko Sebić i Lazar Kovačević, koji su lane osvojili ekipnu bronzu, a Ivanović je ostvario isti uspeh u pojedinačnom nadmetanju. Učestvovaće i Aleksa Rakonjac, ali van konkurencije za finale. Aleksandra Havran, Emilija Ponjavić i debitantkinja na seniorskom EP, Anja Knežević će gađati u istoj disciplini za dame.

Sem sedmoro strelaca puškom, u petak startuje i Jovana Todorović, u prvoj fazi kvalifikacija sport pištoljem (precizna paljba), disciplini koja se završava u subotu.

Program prvog dana će trajati skoro 12 časova. Počinje kvalifikacijama sportskim pištoljem u 8.15, a završava se posle 19 časova, finalom dama u trostavu.

U seniorskom delu srpske selekcije je devetoro strelaca, a jedini koji se neće takmičiti već prvog dana je Damir Mikec. On će se 12. maja nadmetati pištoljem slobodnog izbora. Istog dana počinju i juniorska takmičenja.

Za seniorski i juniorski šampionat je prijavljeno ukupno skoro 500 strelaca (njih 491).

Kad je o disciplinama prvog dana reč, broj učesnika u muškoj i ženskoj konkurenciji u trostavu je gotovo identičan. Startovaće 66 muškaraca i 64 dame. U obe kategorije prijavljeno je po 14 ekipa. Sportskim pištoljem gađaće 49 takmičarki.

Sastav Srbije za EP u Osijeku: Seniori, puška trostav: Milenko Sebić (Novi Sad 1790), Lazar Kovačević (Jagodina 92), Marko Ivanović (Čika Mata), Aleksa Rakonjac (Pančevo 1813, van konkurencije za finale); Seniorke puška trostav: Aleksandra Havran (Novi Sad 1790), Emilija Ponjavić (Čika Mata), Anja Knežević (Novi Beograd-Ušće); Seniorke, sportski pištolj: Jovana Todorović (Novi Beograd-Ušće); Seniori, pištolj slobodnog izbora: Damir Mikec (Policajac); Juniorke, puška trostav: Ljiljana Cvetković (Niš 1881), Anđelija Stevanović (Dragan Jevtić Škepo), Sofija Adamović (Jedinstvo), Marija Stanković (Novi Beograd-Ušće), Natalija Pavlović (Jagodina 92); Juniorke, sportski pištolj: Nađa Martinović (Partizan), Kristina Pejović (Novi Beograd-Ušće), Marta Novović (Zemun-Centar).

Zajecaronline/J.V.

