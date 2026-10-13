Srpski as šokirao izborom: Jokić nabrojao četvoricu najvećih u istoriji

Jedan od najdominantnijih centara današnjice i zvezda Denver Nagetsa, Nikola Jokić, izabrao je svoja četiri najbolja igrača u istoriji NBA lige. U razgovoru za portal “SPORTbible”, trostruki MVP i osvajač šampionskog prstena stavio je na svoju listu tri istorijske ikone, ali i jednog aktivnog rivala iz svoje generacije.

Na pitanje koga vidi na košarkaškom spomeniku “Maunt Rašmor” među četiri najveća svih vremena, Jokić je izabrao Bila Rasela, Majkla Džordana, Vilta Čemberlena i Stefa Karija.

“Rasel verovatno zbog svih šampionskih titula. Majkl Džordan jer je promenio igru. Vilt Čemberlen zbog svih rekorda i neverovatne statistike. I staviću Stefa Karija zato što je promenio igru i na neki način pripada mojoj generaciji. Igrao sam protiv njega i on je zaista promenio košarku. To su ta četvorica”, naveo je Jokić.

Zanimljivo je da se Jokić, recimo, nije odlučio za Lebrona Džejmsa ili možda Kobija Brajanta.

Zajecaronline/Sport.org/N.S.

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