Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Tomindan!

Srpska pravoslavna crkva danas slavi jednog od dvanaestorice Hristovih apostola Svetog Tomu, u narodu poznatog kao “neverni Toma” zbog odbijanja da poveruje u vaskrsenje Isusa Hrista, a koji je posle postao jedan od najdoslednijih pobornika hrišćanstva.

Sveti Toma rođen je u galilejskom gradu Paneade.

Jedan je od dvanaestorice apostola i jedini među njima koji nije krio svoju sumnju u Vaskrsenje Hristovo.

Nakon osam dana po vaskrsenju, prema Novom zavetu, kada se Isus pojavio pred njim i ponudio mu da opipa rane, Toma je uzviknuo reči po kojima je upamćen “Gospod moj i Bog moj”, a ovaj događaj potvrđuje istinitost vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.