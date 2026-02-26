Srpska napredna stranka predala listu kandidata za lokalne izbore u Boru

Srpska napredna stranka predala je listu kandidata za predstojeće lokalne izbore u Boru, zakazane za 29. mart. Na listi se nalazi 35 imena uglednih Borana, lekara, inženjera, radnika i domaćina, koji predstavljaju spoj iskustva i energije potrebne za dalji razvoj grada.

Članovi Srpske napredne stranke veruju u pobedu i naglašavaju da će, uz odgovornost i posvećenost, nastaviti da grade bolji i lepši Bor, na dobrobit svih građana, kako u gradu tako i u selima.

Za medije se oglasio nosilac liste “Aleksandar Vučić, Bor, naša porodica”, Raša Petković:

“Upravo smo predali listu Aleksandra Vučića „Bor, naša porodica“, a ime našeg predsednika simbolizuje mir, stabilnost i ekonomski razvoj. Koristim priliku da zahvalim svim našim građanima koji su nam svojim potpisima dali podršku. Preko 3.000 građana juče je, za par sati, dalo podršku, što govori o tome da građani Bora svakako žele da podrže politiku zajedništva, a ne politiku podela.”, rekao je i dodao:

“Drago mi je da nikad više potpisa nije sakupljeno u našem gradu. Zahvaljujem se svima koji su potpisali. Žao mi je što građani koji iz raznih razloga nisu stigli da daju podršku u tome nisu uspeli i svakako hvala i njima, a njihovu podršku očekujemo na izborima 29. marta.”, rekao je nosilac liste i zaključio:

“Sve ovo pokazuje da je grad Bor jedna velika porodica i da ćemo nastaviti rad na poboljšanju uslova života i rada u gradu Boru. Predali smo, bićemo broj 1, a 29. marta idemo dalje do pobede!”, rekao je.

