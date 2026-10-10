Srpkinje masovno UNOSE BUNDEVU U KUĆU ČIM STIGNE OKTOBAR! Evo šta to zapravo donosi vašem domu

Srpkinje masovno UNOSE BUNDEVU U KUĆU ČIM STIGNE OKTOBAR!
Čim lišće počne da žuti, a temperature padnu, prozorima, terasama i stolovima u domovima širom Srbije zavlada apsolutni kralj jesenje sezone – bundeva! Bilo da su velike, male, narandžaste ili bele, ove dekorativne tikve postale su nezaobilazan detalj u svakoj kući.
Mnogi veruju da je ovaj trend stigao sa Zapada i da ima veze isključivo sa Noći veštica, ali istina je potpuno drugačija. Unošenje bundeve u kuću krije mnogo dublje značenje, a evo zašto to podsvesno radimo svake jeseni!
Srpkinje masovno UNOSE BUNDEVU U KUĆU ČIM STIGNE OKTOBAR!
Simbolika koja vuče korene iz davnih vremena
Naši stari su dobro znali šta rade. Bundeva sazreva upravo u jesen i vekovima je predstavljala simbol plodnosti, uspešne žetve i izobilja. Unošenjem bundeve u dom, unosite zahvalnost za sve što ste postigli tokom godine. Prema starim verovanjima, ona u kuću privlači finansijsku stabilnost i napredak pred duge zimski mesece.
Psiholozi tvrde da tople, zemljane nijanse bundeve momentalno aktiviraju osećaj ušuškanosti, topline i sigurnosti. Kada unesete bundevu u sobu, vi zapravo “varate” mozak i stvarate takozvanu “hygge” atmosferu koja dokazano smanjuje stres.
Zajecaronline/bliczena/J.V.
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
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