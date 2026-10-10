Srpkinje masovno UNOSE BUNDEVU U KUĆU ČIM STIGNE OKTOBAR! Evo šta to zapravo donosi vašem domu

Srpkinje masovno UNOSE BUNDEVU U KUĆU ČIM STIGNE OKTOBAR!

Čim lišće počne da žuti, a temperature padnu, prozorima, terasama i stolovima u domovima širom Srbije zavlada apsolutni kralj jesenje sezone – bundeva! Bilo da su velike, male, narandžaste ili bele, ove dekorativne tikve postale su nezaobilazan detalj u svakoj kući.

Mnogi veruju da je ovaj trend stigao sa Zapada i da ima veze isključivo sa Noći veštica, ali istina je potpuno drugačija. Unošenje bundeve u kuću krije mnogo dublje značenje, a evo zašto to podsvesno radimo svake jeseni!

Srpkinje masovno UNOSE BUNDEVU U KUĆU ČIM STIGNE OKTOBAR!

Simbolika koja vuče korene iz davnih vremena

Naši stari su dobro znali šta rade. Bundeva sazreva upravo u jesen i vekovima je predstavljala simbol plodnosti, uspešne žetve i izobilja. Unošenjem bundeve u dom, unosite zahvalnost za sve što ste postigli tokom godine. Prema starim verovanjima, ona u kuću privlači finansijsku stabilnost i napredak pred duge zimski mesece.

Psiholozi tvrde da tople, zemljane nijanse bundeve momentalno aktiviraju osećaj ušuškanosti, topline i sigurnosti. Kada unesete bundevu u sobu, vi zapravo “varate” mozak i stvarate takozvanu “hygge” atmosferu koja dokazano smanjuje stres.

Zajecaronline/bliczena/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!