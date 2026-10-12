Srednji kurs dinara za evro danas 117,3693 dinara, za dolar 104,7192

Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3693 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 104,7192. Kurs dinara prema dolaru je u odnosu na pre mesec dana slabiji za 3,5 odsto, na godišnjem nivou slabiji je za 3,3 odsto dok je od početka godine slabiji za 4,6 odsto.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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