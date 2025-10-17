Srđan Blagojević: Čeka nas zahtevan meč!

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević rekao je da nema pobedu nad TSC-om otkako je postao šef struke “crno-belih” i istakao da njegove izabranike očekuje zahtevan meč.

U utakmici 12. kola Superlige Srbije Partizan u subotu od 18.30 časova gostuje TSC-u. Partizan je pobedio TSC samo jednom u prethodnih sedam zvaničnih utakmica.

“Nisam pristalica revanšizma, svaki meč je novi za sebe. Drugi je trener, drugi su igrači. Ne postoji ta neka vrsta emocije. Ja lično imam motiv, otkako sam na klupi Partizana nismo pobedili TSC. Ali, to je najmanje bitno, važnije je kako ćemo izgledati. Danas sam rekao igračima: ‘Otkako radimo zajedno, igrali smo tri puta protiv TSC-a u Beogradu i nijednu nismo dobili. Najbolnija je ona u Kupu, kad smo posle penala ispali'”, rekao je Blagojević.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

