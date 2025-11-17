Srbija Ziđin Koper nastavlja ozelenjavanje jalovišta u Majdanpeku

Od dolaska strateškog partnera rekultivisano je 70 hektara zemljišta, a samo ove godine posađeno je 100.000 sadnica drveća, 50.000 sadnica cveća i ozelenjeno 210.000 kvadratnih metara degradirane površine.

“Ozelenjavanje sprovodimo u cilju smanjenja erozije, a sadnjom trave i drvenastih formi sprečavamo rasipanje čestica prašine i zagađenje životne sredine. Rekultivacija je preko potreban korak jer ne samo da smanjuje ekološke uticaje, već vraća u upotrebu prostore koji su nekada bili degradirani rudarskim aktivnostima. Zato praktikujemo da svaku branu rekultivišemo i na taj način kontrolišemo emisiju prašine. O efikasnosti sprovedenih mera svedoče analize kvaliteta vazduha ispod jalovišta u selu Debeli Lug” , kažu u Službi za zaštitu životne sredine.

Tamo je do sada trava posejana na 15 hektara površine.

Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor / N.B.

