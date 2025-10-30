Društvo Izdvajamo Vesti

Srbija Ziđin Koper donirala nameštaj za produženi boravak učenika OŠ „Dušan Radović“ u Boru

30.10.2025.
foto: facebook/Serbia Zijin Copper DOO Bor

Predstavnici Kancelarije za ESG u Srbija Ziđin Koperu posetili su Osnovnu školu „Dušan Radović“ u Boru i razgledali nameštaj u učionici namenjenoj za produženi boravak dece, za čiju nabavku je kompanija izdvojila 700 hiljada dinara. 

Srbija Ziđin Koper donirala nameštaj

 Učionica je opremljena novim stolicama, ormarićima, stolovima, pokretnim komodama, lejzi begovima, dvosedom i novim televizorom, a namenjena je učenicima od prvog do četvrtog razreda, koji nakon redovne nastave ostaju u školi dok roditelji ne završe sa poslom.
„Deca će ovde moći da završe domaće zadatke, igraju se, odmaraju, ali i učestvuju u kreativnim i edukativnim radionicama. Na televizoru će moći da gledaju sadržaje koji imaju obrazovno-vaspitnu ulogu“, rekla je direktorica Osnovne škole „Dušan Radović“ Sanja Bugarin i dodala da svakodnevno, nakon nastave, u učionici do pola četiri ostane oko 20 učenika.
Zajecaronline/fb/Serbia Zijin Copper DOO Bor/ N.B.

