Srbija devet meseci u v.d. stanju bez vlade: Zašto imamo krizu vlasti i ko njome upravlja

Srbija praktično od 15. februara, od raspisivanja parlamentarnih izbora nema regularnu, već tehničku vladu i devet meseci se nalazi u v.d. stanju, a sagovornici Danasa ocenjuju da ovoliko odlaganje ukazuje na krizu vlasti.

Uprkos pobedi naprednjaka na parlamentarnim izborima, sa formiranjem vlade se još odugovlači, a rokovi za njen izbor pomeraju se svakog meseca.

Poslednji rok je kraj oktobra, a iz vlasti se kašnjenje i dalje objašnjava rečima da vlada kasni zbog više sile.

Nejasno je koja je to sila koja zabranjuje izbor nove, a omogućava opstanak tehničke vlade.

U javnosti se spekuliše da Vlade nema zbog spoljnopolitičkih pritisaka da Srbija zauzme jasniji kurs u trenutnoj situaciji i oko sankcijama Rusiji.

Ima nagoveštaja i da se kasni zbog raspodele vlasti unutar vladajuće stranke, ili koalicije.

Sagovornici Danasa navode da odlaganje formiranja Vlade ukazuje na krizu i izbegavanje odgovornosti, ali i nameru naprednjaka da Srbijom upravlja samo jedan čovek, potpuno van svih ustavnih ovlašćenja.

Pavle Grbović, zamenik šefa poslaničke grupe Ujednjeni u Skupštini Srbije, kaže da svuda u svetu kriza predstavlja podsticaj za formiranje Vlade, a da je samo u Srbiji ona razlog više da se ne formira.

„To nije novina u političkoj istoriji, postojalo je to i ranije i zvalo se diktatura. Mi danas suštinski živimo u vanrednom stanju i suspenziji institucija i zakona. Motiv je, verovatno, u kupovini vremena za odlaganje određenih odluka, ali se plašim da će posledice takvog igranja i preigravanja biti prevelike“, napominje Grbović.

Nebojša Zelenović, šef poslaničke grupe Zajedno- Moramom kaže da vlasti u Srbiji imaju veliki problem sa utvrđivanjem trajnog pravca spoljne politike.

Prema njegovim rečima to je i razlog zbog koga i odlažu formiranje Vlade, koliko god mogu.

„To je loš posao, jer Srbija nema stvarnu drugu mogućnost, nego da se priključi Zapadu, napominje Zelenović i dodaje da su skupa hrana, raspad poljoprivredne politike, visoke cene energenata posledica nepostojanja vlade.“

Vreme, kako smatra Zelenović, radi protiv Srbije koja je odavno trebalo da izađe sa jasnom vizijom zapadnog Balkana.

Otvorena pitanja, poput KiM i uvođenja sankcija Rusiji treba rešavati odmah“, ističe Zelenović.

Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke, ocenjuje da nije Srbija samo devet meseci u v.d. stanju, nego više od 10 godina, od kako su naprednjaci na vlasti.

Lutovac podseća da je više puta najavljivano formiranje vlade, ali da se to i dalje ne dešava.

„Odugovlačenjem Vučić još jednom pokazuje kako Srbija može da funkcioniše i bez vlade. Poruka koju on šalje je da Srbiji nisu potrebni ni parlament, ni vlada, ni pravosuđe dok je on predsednik. On je taj koji sve kontroliše. Drugi razlog zašto još uvek nema vlade je taj što je partnerima u Briselu i Vašingtonu obećao da će uskladiti svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom EU kada se formira vlada koja je formalno nadležna da to učini. Dakle, odugovlačio je nadajući se završetku rata u Ukrajini, pre nego što bude morao da se izjasni o sankcijama Rusiji“, izričit je Lutovac.

Konstatuje i da je Vučiću očigledno briga za rejting iznad brige za dobrobit građana Srbije. Zato se i ne usuđuje da donosi nepopularne odluke, makar one bile u interesu građana

„Praktično smo samo 45 dana ove godine imali Vladu i to je veoma neodgovorno. Vlada u tehničkom mandatu obavlja tekuće poslove na nivou podzakonskih akata, a ako znamo da Vlada utvrđuje i vodi politiku, a da npr. nema zakonodavnu inicijativu što je jedan od ključnih instrumenata kreiranja politika to dovoljno govori o odgovornosti države, odnosno partije i jednog čoveka“, ocenjuje politikolog Boban Stojanović.

Sve je to jako neodgovorno , kaže, ali i priznaje da je za sada sve po zakonu i da vlast ima još 25 dana da formira Vladu.

„Vučić bukvalno vrti na ražnju sve saradnike na tihoj vatri. Siguran sam da niko ne zna da li će, ili neće biti ministar. Suštinski to je poigravanje sa institucijama, političkim sistemom i svima nama. Ali ne znam zašto se bilo ko iznenađuje time. Srbija nije demokratija i u takvim društvima je sve ovo normalno. Pa Vučić bira ministre sa kriterijumom ko nervira opozicionu i Twitter javnost i sada mu verovatno treba vremena da osmisli nove kriterijume i da vidi šta će sa Nebojšom Stefanovićem“, ističe Stojanović i dodaje da to čeka cela država.

Svi profesionalci iz državne uprave i politički akteri čekaju da predsednik SNS-a izvadi spisak ministara pa da se to formalno izglasa u parlamentu, dodaje.

Stojanović kaže i da je sve to postalo normalno i da nije iznenađen tolikom neodgovornišći „čak ni u “najtežim vremenima koja slede“.

I Bojan Vranić, docent na Fakutetu političkih nauka, kaže da je odugovlačenje oko formiranja vlade postao obrazac kojim se SNS koristi, a da se „trening živaca vrši do poslednjeg trenutka“.

„Prvi razlog je da se stvori slika da je predsednik Srbije jedini faktor stabilnosti. Time se ujedno obezvređuju narodni poslanici, što ide na ruku populistickoj ideologiji SNS-a. Drugi razlog je unutarstranačko raskusuravanje. Što duže traje borba za funkcije, to je srednji ešalon funkcionera SNS i koalicionih partnera spremniji da učini više ustupaka Aleksandru Vučiću i ostalima u vrhu stranke“, zaključuje Vranić.

Izvor: danas.rs