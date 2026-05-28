Tamara Vučić posetila Muzej nauke i tehnologije u Šangaju

28.05.2026.
FOTO TANJUG/JADRANKA ILIÆ/ nr

Supruga predsednika Republike Srbije Tamara Vučić posetila je danas Muzej nauke i tehnologije u Šangaju. Nju je tamo dočekao direktor Ni Minjing, koji ju je tokom obilaska upoznao sa razvojem tehnoloških dostignuća u Kini, od daleke prošlosti pa sve do modernog doba.

Šangajski muzej nauke i tehnologije je osnovan 2001. godine, dok je 2023. godine bio privremeno zatvoren zbog sveobuhvatne obnove.

Muzej je ponovo dočekao posetioce u januaru 2026. godine sa novim pristupom naučnom angažovanju.

Kombinujući interaktivne mehaničke eksponate, digitalne medije i impresivna okruženja, nadograđeni prostor sada sadrži 405 interaktivnih displeja sa 926 pojedinačnih eksponata – od kojih 80 odsto podstiče učešće, a 87 odsto su originalne kreacije.

Delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem boravi u višednevnoj poseti Narodnoj Republici Kini.

Kako je predsednik naveo u sredu, tokom posete potpisani su ugovori za 953 miliona evra novih investicija.

Hypetv.rs/Tanjug/I.R.

