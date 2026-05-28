Za tri dana vojne dijete: Izgubićete oko četiri kilograma

Vojna dijeta već godinama važi za jedan od najpopularnijih režima ishrane kada je potrebno brzo skinuti višak kilograma.

Ovaj plan ishrane traje tri dana i zasniva se na veoma niskom unosu kalorija, zbog čega mnogi tvrde da se za kratko vreme može izgubiti i do četiri kilograma.

Ipak, nutricionisti upozoravaju da je reč o veoma restriktivnoj dijeti koja nije pogodna za svakoga.

Dijeta funkcioniše po principu tri stroga dana ishrane, nakon kojih slede četiri dana nešto opuštenijeg režima, ali uz kontrolisan unos kalorija. Jelovnik je unapred određen i ne preporučuje se menjanje namirnica.

Vojna dijeta – Prvi dan

Doručak:

1/2 grejpfruta

1 kriška tosta

2 kašike putera od kikirikija

1 šolja kafe ili čaja

Ručak:

115 grama tunjevine

1 kriška tosta

1 šolja kafe ili čaja

Večera:

85 grama kuvanog mesa po izboru

150 grama kuvanih mahuna

1/2 banane

1 manja jabuka

1 kugla sladoleda od vanile

Drugi dan

Doručak:

1 jaje

1 kriška tosta

1/2 banane

Ručak:

200 grama mladog sira

1 tvrdo kuvano jaje

5 malih krekera

Večera:

2 viršle

175 grama kuvane brokolije

25 grama šargarepe

1/2 banane

Treći dan

Doručak:

5 krekera

1 kriška tvrdog sira

1 manja jabuka

Ručak:

1 tvrdo kuvano jaje

1 kriška tosta

Večera:

230 grama tunjevine

1/2 banane

1 kugla sladoleda od vanile

Tokom trajanja vojne dijete preporučuje se unos najmanje dve litre vode dnevno, dok su kafa i čaj dozvoljeni bez šećera i mleka. Alkohol je zabranjen, a savetuje se i svakodnevna fizička aktivnost poput pola sata šetnje.

Hypetv.rs/Hypetv.rs/I.R.

