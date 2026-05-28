Za tri dana vojne dijete: Izgubićete oko četiri kilograma
Vojna dijeta već godinama važi za jedan od najpopularnijih režima ishrane kada je potrebno brzo skinuti višak kilograma.
Ovaj plan ishrane traje tri dana i zasniva se na veoma niskom unosu kalorija, zbog čega mnogi tvrde da se za kratko vreme može izgubiti i do četiri kilograma.
Ipak, nutricionisti upozoravaju da je reč o veoma restriktivnoj dijeti koja nije pogodna za svakoga.
Dijeta funkcioniše po principu tri stroga dana ishrane, nakon kojih slede četiri dana nešto opuštenijeg režima, ali uz kontrolisan unos kalorija. Jelovnik je unapred određen i ne preporučuje se menjanje namirnica.
Vojna dijeta – Prvi dan
Doručak:
1/2 grejpfruta
1 kriška tosta
2 kašike putera od kikirikija
1 šolja kafe ili čaja
Ručak:
115 grama tunjevine
1 kriška tosta
1 šolja kafe ili čaja
Večera:
85 grama kuvanog mesa po izboru
150 grama kuvanih mahuna
1/2 banane
1 manja jabuka
1 kugla sladoleda od vanile
Drugi dan
Doručak:
1 jaje
1 kriška tosta
1/2 banane
Ručak:
200 grama mladog sira
1 tvrdo kuvano jaje
5 malih krekera
Večera:
2 viršle
175 grama kuvane brokolije
25 grama šargarepe
1/2 banane
Treći dan
Doručak:
5 krekera
1 kriška tvrdog sira
1 manja jabuka
Ručak:
1 tvrdo kuvano jaje
1 kriška tosta
Večera:
230 grama tunjevine
1/2 banane
1 kugla sladoleda od vanile
Tokom trajanja vojne dijete preporučuje se unos najmanje dve litre vode dnevno, dok su kafa i čaj dozvoljeni bez šećera i mleka. Alkohol je zabranjen, a savetuje se i svakodnevna fizička aktivnost poput pola sata šetnje.
Hypetv.rs/Hypetv.rs/I.R.
