Sprečen pokušaj krijumčarenja zaštićenih ptica!

Carinski službenici Odeljenja za sprečavanje krijumčarenja sprečili su na graničnom prelazu Horgoš pokušaj krijumčarenja zaštićenih ptica, saopštila je danas Uprava carina.
Reč je o pticama koje se nalaze na CITES listi strogo zaštićenih vrsta.
Pronađeno je dva primerka Sunčanog papagaja (lat. Aratinga solstitialis), a dva dana kasnije je tokom redovne kontrole na istom prelazu otkriven kavez sa dve zaštićene jedinke Češljugara (lat. Carduelis carduelis) i Konopljarke (lat. Linaria cannabina).
Ptice su odmah po otkrivanju zbrinute u zoološkom vrtu Palić, dok su odgovorna lica u oba slučaja preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.
