Hronika Izdvajamo Vesti

Sprečen pokušaj krijumčarenja zaštićenih ptica!

19.08.2025.
FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO FINANSIJA UPRAVA CARINA/bs

Sprečen pokušaj krijumčarenja zaštićenih ptica!

Carinski službenici Odeljenja za sprečavanje krijumčarenja sprečili su na graničnom prelazu Horgoš pokušaj krijumčarenja zaštićenih ptica, saopštila je danas Uprava carina.

Reč je o pticama koje se nalaze na CITES listi strogo zaštićenih vrsta.

Pronađeno je dva primerka Sunčanog papagaja (lat. Aratinga solstitialis), a dva dana kasnije je tokom redovne kontrole na istom prelazu otkriven kavez sa dve zaštićene jedinke Češljugara (lat. Carduelis carduelis) i Konopljarke (lat. Linaria cannabina).

Ptice su odmah po otkrivanju zbrinute u zoološkom vrtu Palić, dok su odgovorna lica u oba slučaja preuzeli u dalju nadležnost policija i tužilaštvo.

Zajecaronline.com/tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

Foto Zajecaronline

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar