Spoj kreativnosti i znanja: Kreativna radionica za osnovce u biblioteci u Kladovu 1. aprila

U sredu, 1. aprila, u Biblioteci „Centar za kulturu“ Kladovo, u terminu od 13 do 15 časova, članovi kolektiva „Jednostavno rečeno“, u saradnji sa Kreativnim studijom „Putokaz“ i Osnovnom školom „Vuk Karadžić“, realizovaće kreativnu radionicu za učenike petog razreda.

Tokom radionice, učesnici će izrađivati origami ribe i zajednički pripremati izložbu, čije je svečano otvaranje zakazano za 2. april u 17 časova, takođe u prostoru Biblioteke.

Likovni segment radionice vodiće Nataša Čakić Simić, lutkarka Malog pozorišta „Duško Radović“ iz Beograda, dok će drugi deo biti posvećen pripremi učenika za vođenje kroz izložbu.

Ova radionica predstavlja završnu aktivnost u okviru projekta „Kladovo, Dunav, Đerdap – tokovi sećanja“, koji realizuje Udruženje u oblasti kulture i kulturnog i industrijskog nasleđa „Jednostavno rečeno“.

Projekat je usmeren na punu participaciju dece i starijih sugrađana u istraživanju i predstavljanju kulturnog nasleđa Kladova i okoline, uz unapređenje saradnje škola, Udruženja „Kreativni studio“ iz Kladova, ustanova kulture (Biblioteka i Centar za kulturu Kladovo), kao i umetnika sa nezavisne kulturne scene.

U okviru projekta realizovane su pripremne radionice sa osnovcima, nakon kojih su učenici imali zadatak da intervjuišu svoje bake, deke, komšije i starije sugrađane, beležeći sećanja na nekadašnje Kladovo, priče o Đerdapu, kao i značaj Dunava u njihovim životima.

U duhu aktivnog učešća, učenici će na završnoj izložbi preuzeti deo uloge kustosa i voditi zainteresovane posetioce kroz manju postavku posvećenu Kladovu, Dunavu i Đerdapu, predstavljajući prikupljene priče i lična svedočanstva.

Zajecaronline.com/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

