SPEKTAKL U NAJAVI: Fudbaleri Reala protiv Mančester Sitija u osmini finala Lige šampiona
Fudbaleri Reala igraće protiv Mančester Sitija u osmini finala Lige šampiona, određeno je danas žrebom u sedištu Evropske fudbalske unije u Nionu.
Real i Mančester Siti će tako četvrtu godinu u nizu igrati međusobno u nekoj od nokaut faza Lige šampiona.
Tri puta je dalje prolazio Real, a jednom “građani”. Jesenas su igrali u grupnoj fazi, a Siti je u Madridu pobedio 2:1.
SPEKTAKL U NAJAVI
Parovi osmine finala Lige šampiona su: Real – Mančester Siti, Bode/Glimt – Sporting, PSŽ – Čelsi, Njukasl – Barselona, Galatasaraj – Liverpul, Atletiko Madrid – Totenhem, Atalanta – Bajern, Bajer Leverkuzen – Arsenal.
Utakmice osmine finala igraće se 10. i 11, odnosno 17. i 18. marta.
Finale Lige šampiona igraće se u Budimpešti 30. maja.
