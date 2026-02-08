SPC danas slavi Prepodobnog Ksenofonta i Mariju: praznik posvećen porodici

Današnji praznik, dan Prepodobnog Ksenofonta i Marije, njihovih sinova Jovana i Arkadija, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju kao dan porodice.

Verovanje kaže da biste upravo danas trebali provesti vreme sa vašim najmilijima, a evo i zbog čega.

Prepodobni Ksenofont i Marija, bogati građani Carigrada živeli su u 5. veku, bili veliki hrišćani, a život su posvetili tome da sinove, Jovana i Arkadija, vaspitaju u istom duhu.

Kada su se njihovi sinovi jednog dana krenuli brodom ka Bejrutu, zahvatila ih je oluja i talasi su ih izbacili na različite obale. Iako su se spasili, obuzela ih je velika tuga jer je svaki brat mislio za ovog drugog da je nastradao i zbog toga odlučuju da se zamonaše-svako za sebe.

Uporedo sa tim odlukama, i roditelji su mislili da su im se sinovi udavili te su život provodili u tugovnju i molitvi. Dve godine kasnije njih je put naneo u Jerusalim, kako bi se poklonili svetinjama, a sudbina je namestila da se to desi u isto vreme kada su i Jovan i Arkadije došli u ovaj grad.

Ponovno spajanje porodice u Jerusalimu i neizmerna sreća koja ih je obuzela kad su shvatili da su im deca živa, naveli su Ksenofonta i Mariju da shvate šta im je najvažnije u životu te su bogatstvo razdelili siromašnima i zamonašili se i živeli posvećeni Bogu sve do kraja svog života.

U čast i sećanje na njihovu ljubav i poštovanje današnji dan je praznik svakom doma u kome vlada mir i sloga i u kome spone ljubavi povezuju roditelje i njihovu decu.

Narodni običaji

U staroj Srbiji je postojao običaj koji se ponegde i do danas održao da porodice danas zajedno odlaze u crkvu i pale sveće – roditelji za Ksenofonta i Mariju, a deca za Jovana i Arkadija.

Svi bi trebalo da se pomole za zdravlje i da ostatak dana provedu zajedno u šetnji i druženju. Veruje se da će članove te porodice sreća pratiti preko cele godine.

Zajecaronline/24sedam

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.