Španiju u avgustu posetilo 12,26 miliona stranih turista!

Španiju je u avgustu posetilo 12,26 miliona stranih turista, što je istorijski rekord za mesec avgust i za 9,2 odsto više nego u istom mesecu prošle godine. Pokazuju danas objavljeni preliminarni podaci španskog Zavoda za statistiku (INE).

Najviše turista stiglo je iz Velike Britanije, 2,41 milion, što predstavlja rast od 9,3 odsto međugodišnje. Iz Francuske je došlo oko 2,06 miliona turista, za 2,1 odsto više na godišnjem nivou. Dok je iz Nemačke stiglo 1,36 miliona, uz porast za 4,5 odsto.

Među glavnim tržištima posebno se izdvajaju Sjedinjene Američke Države, sa 481.911 turista i godišnjim rastom od čak 31,9 odsto, dok je broj turista iz Švajcarske povećan za 29,3 odsto, a iz ostatka Evrope za 24,3 odsto.

Najposećenija destinacija u avgustu bila su Balearska ostrva, sa 2,6 miliona turista ili 21,2 odsto od ukupnog broja. Kataloniju je posetilo 2,38 miliona turista, odnosno 19,4 odsto ukupnog broja, dok je Andaluzija privukla 2,07 miliona, odnosno 16,8 odsto. Andaluzija je istovremeno zabeležila najveći rast među glavnim destinacijama, za 21,3 odsto. Broj turista u Kataloniji povećan je 9,1 odsto, dok su Balearska ostrva zabeležila rast od 2,6 odsto.

Strani turisti potrošili su u Španiji u avgustu 17,84 milijarde evra, što je 9,2 odsto više nego u istom mesecu prošle godine. Prosečna potrošnja po turisti iznosila je 1.455 evra i bila je stabilna na međugodišnjem nivou, dok je prosečna dnevna potrošnja porasla 1,9 odsto, na 202 evra. Turisti su u avgustu u proseku ostajali 7,2 dana u Španiji, odnosno za 1,9 odsto manje nego u avgustu 2025. U prvih osam meseci 2026. godine Španiju je posetio skoro 70,4 miliona turista iz inostranstva, što predstavlja rast od 5,4 odsto u odnosu na isti period lane, navodi INE na svojoj veb stranici.

Ukupna potrošnja stranih posetilaca Španije u prvih osam meseci ove godine dostigla je 99,89 milijardi evra. Za osam odsto više u odnosu na isti period 2025. godine.

Zajecaronline/J.V.

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