Španac Kardona Kol osvojio zlatnu medalju u skijaškom planinarenju na ZOI

Španac Oriol Kardona Kol osvojio je danas zlatnu medalju u skijaškom planinarenju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Kardona Kol je osvojio zlatnu medalju u muškoj konkurenciji u novom sportu na ZOI. On je stigao do zlata u sprintu u skijaškom planinarenju u Bormiju, pošto je zabeležio vreme 2:34.03 minuta.

Srebrnu medalju osvojio je Rus Nikita Filipov, koji na ZOI u Milanu i Kortini nastupa kao neutralni sportista. On je ostvario vreme 2:35.55 minuta.

Bronzano odličje pripalo je Francuzu Tibou Anselmeu (2:36.34).

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

