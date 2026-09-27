Šon Bin, zvezda „Igre prestola“, „Gospodara prstenova“ i „Robina Huda“, prvi dobitnik nagrade Veliki hrast

Britanski glumac Šon Bin, poznat po „Igri prestola“ i trilogiji „Gospodar prstenova“, a trenutno angažovan u seriji „Robin Hud“, postao je prvi dobitnik novoosnovane nagrade Veliki hrast na Međunarodnom filmskom festivalu u Gornjem Milanovcu.

Kroz originalne kostime, rekvizite, oružje, scenografiju i materijale sa snimanja, izložba će publici pružiti uvid iza kulisa međunarodne produkcije snimane na brojnim lokacijama u Srbiji, uključujući i selo Varnice u okolini Gornjeg Milanovca. Pre dodele nagrade održana je specijalna projekcija pilot-epizode prve sezone.

Serija, snimana za MGM+ i Lionsgate, donosi savremeno viđenje klasične priče o Robinu Hudu. Njeni autori su Džon Glen („SEAL Team“) i producent i reditelj Džonatan Ingliš.

Veliki hrast / The Grand Oak – Nagrada za životno delo u oblasti filmske umetnosti ustanovljena je kao najviše priznanje Međunarodnog filmskog festivala u Gornjem Milanovcu. Šon Bin je prvi dobitnik.

Nagrada je namenjena istaknutim filmskim umetnicima čiji je stvaralački rad dao izuzetan doprinos filmskoj umetnosti i ostavio trajan trag u kinematografiji. Festival ustanovljava ovo priznanje nakon više od decenije razvoja. Ulazeći u novu fazu i jačajući svoje prisustvo na međunarodnoj kreativnoj sceni.

Naziv nagrade oslanja se na simboliku hrasta – snagu, stabilnost, rast i dugovečnost – kao i na njegovu duboku povezanost sa takovskim krajem. Veliki hrast tako povezuje trajnost umetničkog dostignuća sa identitetom područja u kojem je festival osnovan. I u kojem nastavlja da se razvija.

Zajecaronline/J.V.

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