Snimak koji je razotkrio sve! U Nemačkoj tuku blokadere, u Srbiji im sve dozvoljeno!

Dok Evropa ne prašta bezakonje, u Srbiji se blokade nagrađuju tolerancijom!

Snimak koji se munjevito širi društvenim mrežama razotkrio je brutalnu istinu koju tajkunski mediji pokušavaju da sakriju! Evropa ne trpi haos, dok se u Srbiji anarhija toleriše!

Na video-zapisu iz Nemačka jasno se vidi kako policija bez oklevanja reaguje na blokade ulica. Čim su blokaderi pokušali da parališu saobraćaj i normalan život građana, usledila je odlučna intervencija, policijski juriš, razbijanje blokade i fizičko udaljavanje onih koji su kršili zakon.

Kako blokaderi kažu u Srbiji vlada policijska brutalnost, a nisu ni svesni kako ona izgleda! Nemačka policija bije, ne gleda gde udara!

Za nemačku državu red i zakon nisu stvar dogovora, već obaveza. Policija je pokazala da niko nema pravo da uzima zakon u svoje ruke i da maltretira građane pod izgovorom protesta.

Za to vreme, potpuno drugačija slika u Srbiji!

U Srbija blokaderi rade šta hoće:

zatvaraju ključne saobraćajnice

sprečavaju građane da idu na posao

ugrožavaju bezbednost

vređaju i provociraju

I šta se dešava? Ništa.

Policija uglavnom stoji po strani, trpi provokacije i dopušta da manjina drži kao taoce stotine hiljada poštenih građana koji samo žele normalan život.

Dok se u Nemačkoj red brani palicom i lisicama, u Srbiji se bezakonje predstavlja kao „građanski aktivizam“. Dok nemačka policija štiti državu, u Srbiji se država povlači pred uličnim pritiskom.

Snimak možete pogledati OVDE.

Sve veći broj ljudi otvoreno poručuje da žele ono što imaju uređene države, zakon koji važi za sve. Snimak iz Nemačke pokazao je da red nije represija, već preduslov normalnog života.

Zajecaronline/Hypetv.rs/24sedam

