Smotra narodnih običaja „Vražogrnački točakˮ 7. i 8. avgusta
7. i 8. avgusta biće održana tradicionalna Smotra narodnih običaja „Vražogrnački točakˮ i to 42. po redu, u selu Vražogrnac.
Tokom dvodnevne manifestacije Vražogrnac će ugostiti više od 400 izvođača iz raznih krajeva Srbije: KUD „Koloˮ iz Knjaževca, KUD „Jug Bogdanˮ iz Prokuplja, KUD „Dukatˮ iz Simićeva, GFA „ZO-RAˮ iz Zaječara, KUD „Podgoracˮ iz Podgorca, KUD „Božurˮ iz Zvezdana, KUD „Zoran Gajićˮ iz Rgotine, KUD „ Lubnicaˮ iz Lubnice, KUD „Živojin Žika Ivkovićˮ iz Šljivara, KUD „Branislav Nušićˮ iz Šarbanovca, KUD „Stojan Nikolić Čileˮ iz Velikog Izvora, KUD „Milan Vasić Pericaˮ iz Donje Bele Reke i KUD „Slogaˮ iz Vražogrnca.
Smotri će prisustvovati i selektor Centralnog saveza amatera u kulturi Srbije, koji vrši selekciju za Republički Sabor narodnog stvaralaštva u Gornjem Milanovcu.
Novina ove godine je što će biti organizovan izbor za NAJ DELIJU „Vražogrnačkog točkaˮ.
Smotra narodnih običaja „Vražogrnački točakˮ 7. i 8. avgusta
U okviru pratećeg programa predviđene su izložbe domaće radinosti, kao i sportska nadmetanja i takmičenje u pripremanju riblje čorbe.
Organizator je Ustanova narodno pozorište Timočke krajine-Centar za kulturu „Zoran Radmilovićˮ Zaječar, u saradnji sa Turističkom organizacijom Grada Zaječara i Mesnom zajednicom Vražogrnac.
Zajecaronline/N.S.
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