Macut na čelu Organizacionog odbora za Evropsko prvenstvo 2027. za mlađe od 21 godine

U Palati Srbija danas je održana konstitutivna sednica Organizacionog odbora za organizaciju UEFA Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine 2027. godine. Na sednici je predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izabran za predsednika tog odbora. Formiran je i Izvršni odbor na čijem čelu će biti generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko.

Macut je nakon sednice rekao medijima da je UEFA Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine novi veliki sportski događaj u Srbiji koji će pokazati da je država spremna da organizuje manifestacije visokog ranga.

Macut na čelu Organizacionog odbora za Evropsko prvenstvo 2027. za mlađe od 21 godine

Predsednik Vlade Srbije je istakao da je takmičenje, koje zajednički organizuju Srbija i Albanija, dobar signal i za Srbije i njene građane, ali i za čitav region.

“To je, takođe, jedan razvojni momenat u sportu, ali oslanjajući se i na period međunarodne izložbe, koja će biti u sličnom periodu, predstavljaće jedan veliki i organizacioni i tehnički događaj u Srbiji u periodu trajanja Ekspa”, rekao je Macut.

Ovaj veliki sportski događaj održaće se u periodu od 17. juna do 4. jula 2027. godine.

Zaječaronline/Tanjug/N.S.

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