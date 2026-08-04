Dragačevski 65. Sabor trubača u Guči od 7. do 9. avgusta

Dragačevski sabor trubača biće održan od 7. do 9. avgusta u Guči, gde će se okupiti trubački orkestri iz Srbije, brojni posetioci i ljubitelji tradicionalne muzike. Ovogodišnji, 65. Sabor doneće koncerte, takmičenja trubačkih orkestara, kao i prateće kulturne programe posvećene tradiciji Dragačeva.

Centralni deo programa biće finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije, koje je zakazano za nedelju, kada će se ansambli nadmetati za priznanja Sabora i titulu najboljih u tradicionalnoj trubačkoj muzici.

Sabor će ponuditi i brojne sadržaje posvećene običajima i kulturnom nasleđu.

Dragačevski 65. Sabor trubača u Guči od 7. do 9. avgusta

Poseban deo manifestacije čini i gastronomska ponuda, u kojoj će posetioci moći da probaju tradicionalna jela dragačevskog kraja, među kojima su pečenje, svadbarski kupus, domaći proizvodi, sir, kajmak i proja.

Guča još jednom spaja sport, tradiciju i nacionalni ponos u proslavi koja okuplja ljude iz celog sveta.

Dragačevski sabor trubača u Guči održava se od 1961. godine i jedan je od najpoznatijih festivala posvećenih trubačkoj muzici i narodnom stvaralaštvu u Srbiji.

Zajecaronline/N.S.

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