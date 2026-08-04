Dragačevski 65. Sabor trubača u Guči od 7. do 9. avgusta
Dragačevski sabor trubača biće održan od 7. do 9. avgusta u Guči, gde će se okupiti trubački orkestri iz Srbije, brojni posetioci i ljubitelji tradicionalne muzike. Ovogodišnji, 65. Sabor doneće koncerte, takmičenja trubačkih orkestara, kao i prateće kulturne programe posvećene tradiciji Dragačeva.
Centralni deo programa biće finalno takmičenje najboljih trubačkih orkestara Srbije, koje je zakazano za nedelju, kada će se ansambli nadmetati za priznanja Sabora i titulu najboljih u tradicionalnoj trubačkoj muzici.
Sabor će ponuditi i brojne sadržaje posvećene običajima i kulturnom nasleđu.
Dragačevski 65. Sabor trubača u Guči od 7. do 9. avgusta
Poseban deo manifestacije čini i gastronomska ponuda, u kojoj će posetioci moći da probaju tradicionalna jela dragačevskog kraja, među kojima su pečenje, svadbarski kupus, domaći proizvodi, sir, kajmak i proja.
Guča još jednom spaja sport, tradiciju i nacionalni ponos u proslavi koja okuplja ljude iz celog sveta.
Dragačevski sabor trubača u Guči održava se od 1961. godine i jedan je od najpoznatijih festivala posvećenih trubačkoj muzici i narodnom stvaralaštvu u Srbiji.
Zajecaronline/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima
Dodaj komentar