Podvis obeležava Dan rudara i Dan Mesne zajednice
U PODVISU, KRAJ KNJAŽEVCA , 6. AVGUSTA BIĆE OBELEŽEN DAN RUDARA I DAN MESNE ZAJEDNICE
Rudnik u Podvisu u blizini Knjaževca zadesila je velika rudarska tragedija kada je došlo do eksplozije metana i požara u jami. Ova nesreća predstavlja jednu od najvećih i najtežih rudarskih katastrofa u istoriji ovog kraja, jer je život izgubio 61 rudar. Od tada, svake godine 6. avgusta u Podvisu se obeležava Dan rudara i Dan mesne zajednice.
Rezanje slavskog kolača i parastos nastradalim rudarima održaće se u četvrtak, 6. avgusta u 16 časova, nakon čega sledi polaganje cveća i venaca na spomen-obeležje.
U kulturno-umetničkom programu nastupiće Slađan Ilić, pesnik i zdravičar, kao i KUD „Kolo“ koje radi pri Domu kulture u Knjaževcu. U 18 časova, tradicionalno, biće odigrana revijalna fudbalska utakmica
između FK „Rudar“ iz Podvisa i FK „Omladinac“ iz Grezne. Na kraju večeri mlade očekuje zabavni program koji počinje u 20 časova.
U programu učestvuje Dom kulture Knjaževac, Udruženje MS, a kulturno-umetnički program za ovu priliku priredila je MZ Podvis u saradnji sa Udruženjem za negovanje tradicije “Izvor“ i Opštinom
Knjaževac.
Zajecaronline/N.S.
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