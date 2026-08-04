Podvis obeležava Dan rudara i Dan Mesne zajednice

U PODVISU, KRAJ KNJAŽEVCA , 6. AVGUSTA BIĆE OBELEŽEN DAN RUDARA I DAN MESNE ZAJEDNICE

Rudnik u Podvisu u blizini Knjaževca zadesila je velika rudarska tragedija kada je došlo do eksplozije metana i požara u jami. Ova nesreća predstavlja jednu od najvećih i najtežih rudarskih katastrofa u istoriji ovog kraja, jer je život izgubio 61 rudar. Od tada, svake godine 6. avgusta u Podvisu se obeležava Dan rudara i Dan mesne zajednice.

Rezanje slavskog kolača i parastos nastradalim rudarima održaće se u četvrtak, 6. avgusta u 16 časova, nakon čega sledi polaganje cveća i venaca na spomen-obeležje.

U kulturno-umetničkom programu nastupiće Slađan Ilić, pesnik i zdravičar, kao i KUD „Kolo“ koje radi pri Domu kulture u Knjaževcu. U 18 časova, tradicionalno, biće odigrana revijalna fudbalska utakmica

između FK „Rudar“ iz Podvisa i FK „Omladinac“ iz Grezne. Na kraju večeri mlade očekuje zabavni program koji počinje u 20 časova.

U programu učestvuje Dom kulture Knjaževac, Udruženje MS, a kulturno-umetnički program za ovu priliku priredila je MZ Podvis u saradnji sa Udruženjem za negovanje tradicije “Izvor“ i Opštinom

Knjaževac.

Zajecaronline/N.S.

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