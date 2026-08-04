Dejo Savićević doneo kapitensku traku na sahranu Baresija!

Legendarni kapiten Milana i reprezentacije Italije Franko Barezi preminuo je u 66. godini života. A danas se fudbalski svet oprašta od Franka Baresija, jedne od najvećih legendi u istoriji ove igre. Na sahrani čuvenog kapitena Milana u Bazilici Svetog Ambrođija vladala je ogromna tuga, ali i veliko poštovanje prema čoveku koji je obeležio čitavu jednu eru.

Posebno dirljiv momenat priredio je proslavljeni crnogorski as i predsednik FSCG, Dejan Savićević. Popularni „Genije“ nije mogao da propusti priliku da oda poslednju poštu svom nekadašnjem saigraču i kapitenu iz najslavnijih dana rosonera.

Savićević je na sahranu stigao u društvu bivših saigrača, a u centru pažnje našao se kada je zajedno sa Danijelom Masarom pred novinarima i foto-reporterima ponosno razvio i izložio belu kapitensku traku sa brojem 6 i Baresijevim potpisom.

Ispred bazilike u Milanu, Dejan Savićević je još jednom pokazao koliko je poštovanje gajio prema „El Kapitenu“, čoveku koji ga je sačekao u svlačionici Milana i sa kojim je pokorio Evropu i Italiju. Sahrana u Bazilici Svetog Ambrođija bila je nabijena emocijama. Uprkos velikim vrućinama i činjenici da je Milano u ovom periodu godine poluprazan, hiljade navijača okupile su se ispred crkve. Skandiralo se samo jedno: „C’è solo un capitano!“ (Samo je jedan kapiten!) i „6 per sempre“ (Šestica zauvek).

Dejo Savićević doneo kapitensku traku na sahranu Baresija!

Kovčeg sa telom legendarnog defanzivca u crkvu su uneli njegovi najbliži saigrači i prijatelji – Marko van Basten, Paolo Maldini, Danijele Masaro i Roberto Donadoni, dok su u prvom redu iza njih koračali Bili Kostakurta i Mauro Tasoti. Na kraju službe, do izlaza su ih dopratili Demetrio Albertini, Alesandro Kostakurta, Pjetropaolo Virdis, Masimo Ambrozini, Marko Simone i Alberiko Evani. Poruka koja je rasplakala prisutne: „Uvek velik u svojoj skromnosti“ Tokom emotivne mise, monsinjor Karlo Fačendini podsetio je na nadimak koji je Baresi nosio na početku karijere – Piscinin (Mališan): „Franko nam je pokazao da se može postati velik ostajući mali, u potpunoj skromnosti. On je bio bio kapiten nad kapitenima, Maradona odbrane. Ostaju njegovi trofeji, ali i njegova ljudskost,“ poručio je Fačendini. Jednu od čitanja na misi održao je i Bepe Bergomi, legenda Intera i Baresijev veliki rival iz gradskih derbija, što je još jedan dokaz koliko je Baresi bio poštovan van klupskih boja.

Podsetimo, celu profesionalnu karijeru proveo je u dresu Milana. Od debija 1978. pa do penzionisanja 1997. Upisao je na konto čak 719 utakmica za Rosonere, osvojio šest Skudeta, tri titule šampiona Evrope, tri evropska Superkupa i dva Interkontinentalna kupa. Kada je završio karijeru, Milan je povukao njegov kultni broj 6 – čast koju je dobila tek nekolicina igrača. Ironično, kao dečak navijao je za Inter, koji ga je odbio smatrajući ga premalim i preslabim. Milan mu je pružio priliku, a on je ostao veran istom klubu više od dve decenije.

Zajecaronline/Sport.org/J.V.

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