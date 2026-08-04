NAKON HAOSA NA AERODROMU, LUKAS PRESEKAO! „Batalili smo krila”, evo kako stiže u Ohrid (VIDEO)

NAKON HAOSA NA AERODROMU, LUKAS PRESEKAO!

Nakon neprijatnosti koje je doživeo sa aviokompanijom, Aca Lukas oglasio se na društvenim mrežama i obavestio fanove da su on i njegov tim promenili plan putovanja kako bi na vreme stigli na zakazani nastup u Ohridu.

Pevač je poručio da neće dozvoliti da bilo kakve prepreke ugroze koncert, pa su odlučili da put nastave drugim prevozom.

– Zarad izbegavanja bilo kakve stresne situacije kao što se desilo juče, batalili smo krila i oslonili se na sopstvene resurse. Ohrid, stižemo! Krenuli smo i vidimo se večeras na Ohridu. Mi ćemo već popodne biti tamo. Pozdrav! – poručio je Aca Lukas.

Podsećanja radi, Aca Lukas juče se oglasio nakon što je zbog propusta avio-kompanije odložen njegov koncert u Ohridu. Lukas je objasnio da je do problema došlo tokom organizacije leta, naglasivši da će nadležni utvrditi kako je došlo do propusta. Istovremeno je potvrdio da koncert neće biti otkazan, već samo pomeren za naredno veče, kada će, kako je najavio, zajedno sa publikom u Ohridu nadoknaditi propušteno.

NAKON HAOSA NA AERODROMU, LUKAS PRESEKAO!

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– Dragi moji, Aerodrom Podgorica, 22.15. Koncert je trebalo da počne u 22.30. Mi smo došli u 17.30. Imali smo dogovor sa privatnom avio-kompanijom iz Pule. Trebalo je da dođu po nas u 18 časova. Uredno smo platili. Kojom igrom slučaja se nisu pojavili i do kakve je zabune kod njih došlo, ja ne znam, ali će se saznati. Mi nismo uspeli da odletimo, jer nemamo krila, a krila nisu došla po nas. Toliko mi je žao i toliko sam nervozan da ne mogu mnogo ni da pričam – rekao je Lukas.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

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