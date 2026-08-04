Toplotni talas i automobili: Predmeti koje ne bi trebalo ostavljati u vozilu

Zbog najavljenog toplotnog talasa, vozačima se savetuje dodatni oprez, kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara, navodi se u saopštenju AMSS.

“Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost – providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. Takođe, izbegavajte da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti, duža putovanja i prelazak granica organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez, jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom”, savet je AMSS.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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