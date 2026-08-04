Toplotni talas i automobili: Predmeti koje ne bi trebalo ostavljati u vozilu
Zbog najavljenog toplotnog talasa, vozačima se savetuje dodatni oprez, kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara, navodi se u saopštenju AMSS.
“Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost – providne flašice, upaljače, sprejeve i limenke. Takođe, izbegavajte da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti, duža putovanja i prelazak granica organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže, a uslovi za vozilo povoljniji. Ipak, noćna vožnja zahteva dodatni oprez, jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom”, savet je AMSS.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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