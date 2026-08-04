Danas je Blaga Marija-zaštitnica svih žena

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju praznik posvećen Blagoj Mariji, sestri Ilije Gromovnika. Praznik posvećen Blagoj Mariji je i dan Eparhije budimljansko-nikšićke i mnogih drugih pravoslavnih institucija. Veoma je poštovana u Srba, posebno među ženama. Iako nije crveno slovo, poštuje se kao Ognjena Marija i Sveta Petka.

Ovaj dan je ustvari spomen na Mariju Magdalenu. Ona je bila rodom iz gorskih predela Sirije, oko grada Magdale, zbog čega je i dobila ime Magdalena. U svojoj mladosti je bila grešnica, ali ju je Isus izbavio od grehova. Kasnije je postala njegova učenica, pratila ga je i slušala njegove propovedi.

Spada u nepokretne praznike i iako nema „crveno slovo“ u crkvenom kalendaru, toga dana se, kao ni na Ognjenu Mariju i Svetu Petku ništa ne radi u kući niti u polju, da se svetica ne bi uvredila.

Postoji običaj da na ovaj praznik žene treba da zamisle želju, zapale sveću i pomole se svetiteljki. Uoči praznika se pomolite i obratite svetiteljki pred odlazak na spavanje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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