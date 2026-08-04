Policija u Boru i Negotinu isključila iz saobraćaja desetoricu vozača

Policija u Boru i Negotinu je tokom vikenda isključila iz saobraćaja desetoricu vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. U Boru policija je zadržala četrdesetčetvorogodišnjeg vozača “audija” koji je vozio sa 2,72 promila alkohola u organizmu, a u Negotinu šezdesetsedmogodišnjeg vozača “pasata” sa 2,54 promila alkohola, saopšteno je iz Policijske uprave Bor.

U Negotinu policija je zadržala dvadesetjednogodišnjeg vozača “golfa” koji je, vozeći pod dejstvom kokaina i sa 1,53 promila alkohola u organizmu, izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo sa puta.

Policija je zadržala i dvadesetsedmogodišnjeg vozača automobila “volvo” koji je, takođe, sleteo sa puta, vozeći bez položenog vozačkog ispita i koji je odbio test na drogu i alkohol.

Kako je navedeno, u ovim saobraćajnim nezgodama nije bilo povređenih.

Protiv svih vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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