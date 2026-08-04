Crveni meteoalarm u Srbiji, toplotni talas se nastavlja
Toplotni talas se nastavlja, u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, a najviša od 35 do 40 stepeni.
U Zaječaru danas sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 38. U sredu bez promene.
Idućih sedam dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Od četvrtka do kraja sedmice prognozirani su popodnevni, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.
Crveni meteoalarm objavljen je za teritoriju skoro cele Srbije, čime su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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