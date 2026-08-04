Crveni meteoalarm u Srbiji, toplotni talas se nastavlja

Toplotni talas se nastavlja, u Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 11 stepeni na jugozapadu i jugoistoku Srbije do 23 stepena u Beogradu, a najviša od 35 do 40 stepeni.

U Zaječaru danas sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom oko 38 stepeni. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna 38. U sredu bez promene.

Idućih sedam dana biće pretežno sunčano i veoma toplo. Od četvrtka do kraja sedmice prognozirani su popodnevni, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Crveni meteoalarm objavljen je za teritoriju skoro cele Srbije, čime su prognozirane naročito opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu da prouzrokuju veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja.

Zajecaronline/N.S.

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